Президент Грузии назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за ситуации в Украине.

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она назвала это решение провокацией.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", - написала президент в Twitter.

Отметим, что визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.