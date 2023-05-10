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Президент Грузии назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима

Президент Грузии назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за ситуации в Украине.
В регионе
10 мая 2023 г. 15:12
Президент Грузии назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она назвала это решение провокацией.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", - написала президент в Twitter.

Отметим, что визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.

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