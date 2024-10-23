Президент Грузии назовет кандидата в премьеры после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что учтет мнение оппозиционных партий, подписавших "Грузинскую хартию", и назовет их кандидата на пост премьер-министра после того, как в стране пройдут парламентские выборы.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
"В "Грузинской хартии" написано, что представить должна я. У меня есть один кандидат на пост премьера, я много думала, искала и согласовала. Я считаюсь с четырьмя партиями, поскольку не должно быть никакого диссонанса, я слышала от них, что этот вопрос должен быть решен после выборов", - заявила Зурабишвили.
По словам президента, интерпретация оппозиции относительной хартии является верной.
"Потому что в хартии не написано, что кандидат на пост премьер-министра должен быть выдвинут до выборов или после. Так как таково видение большинства, то будет лучше после выборов", - отметила она.
Эти четыре партии, по словам президента, являются медиаторами для того, чтобы получить проценты, которые создадут возможность легко принимать решения, прописанные в "Грузинской хартии", в том числе упразднить закон "О прозрачности иностранного влияния".
Отметим, что одним из основных пунктов хартии является отмена законов, вредящих европейскому курсу страны.
Парламентские выборы в Грузи и пройдут 26 октября.