Назначен новый секретарь Совета нацбезопасности Грузии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил бывшего заместителя госминистра по реинтеграции Давида Раквиашвили секретарем Совета национальной безопасности, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Должность секретаря Совета национальной безопасности стала вакантной после того, как прежний секретарь Ирина Имерлишвили стала судьей Конституционного суда Грузии.

"У Раквиашвили серьезный опыт, он был заместитель госминистра по реинтеграции, участвовал в Женевских переговорах, в механизме превенции инцидентов (МПРИ). Исходя из этого, у него серьезный опыт с точки зрения отношений с США, а также с российской стороной", - заявил Г.Маргвелашвили.

Президент также отметил, что Раквиашвили – один из самых выдающихся альпинистов его поколения.

Совет нацбезопасности Грузии – совещательный орган президента, который является главнокомандующим страны. Ведомство занимается вопросами национальной военной стратегии Грузии и организацией системы обороны. Совбез также уполномочен объявлять военное или чрезвычайное положение в стране.