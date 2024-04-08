Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах в случае его принятия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", если его примет парламент.
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"Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон", - сказал Мсхиладзе журналистам.
До этого Зурабишвили заявляла, что попытки принять закон об иноагентах саботируют путь Грузии в ЕС. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламент в начале апреля.
В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются "интересами иностранных сил", должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.