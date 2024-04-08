Президент Грузии намерена наложить вето на закон об иноагентах в случае его принятия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", если его примет парламент.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на повторно инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", если его примет парламент.

Как передает Report , об этом сообщил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

"Президент, конечно, использует свое конституционное право и наложит вето на указанный закон", - сказал Мсхиладзе журналистам.

До этого Зурабишвили заявляла, что попытки принять закон об иноагентах саботируют путь Грузии в ЕС. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются "интересами иностранных сил", должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.