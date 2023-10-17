Президент Грузии наложила вето на закон о запрете палаток на митингах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый парламентом закон, запрещающий установку палаток во время проведения акций протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый парламентом закон, запрещающий установку палаток во время проведения акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация главы государства.

"Президент Грузии наложила вето на изменения, внесенные в закон "О собраниях и манифестациях", как еще один антиевропейский закон", - говорится в заявлении.

Парламент Грузии в начале октября в ускоренном порядке принял закон, запрещающий установку временных конструкций во время проведения акций протеста. Согласно инициативе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", участникам акций протеста запрещается устанавливать временные конструкции, если они создают угрозу безопасности другим лицам, препятствуют полицейским обеспечивать общественный порядок или мешают функционированию организаций. Как отмечают авторы законопроекта, необходимость в нем возникла из-за информации спецслужб Грузии о готовящихся массовых беспорядках в конце года.

Нарушителям грозит конфискация палаток и штраф в 500 лари (около $186) или заключение на 15 суток. Штраф в отношении организаторов правонарушения составит 5 тыс. лари (более $1,8 тыс.). Оппозиция выступала против инициативы, считая ее искусственным ограничением прав граждан.