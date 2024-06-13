Президент Грузии наложила вето на спорный проект поправок к Избирательному кодексу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на спорный проект поправок к Избирательному кодексу страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на спорный проект поправок к Избирательному кодексу страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Самым проблемным, по ее мнению, моментом считается фактическое уменьшение кворума при принятии решений ЦИК. Согласно поправкам, на повторном голосовании решение смогут принять большинством голосов членов ЦИК, кворум в 2/3 от полного состава комиссии станет формальным.

"С изменениями исчезает необходимость консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК. Партия власти получает возможность принимать решения практически в одиночку", - отметили в администрации Зурабишвили.

Напомним, что парламентское большинство приняло законопроект 30 мая, за пять месяцев до выборов.