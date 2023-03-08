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Президент Грузии поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах

Президент Грузии поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и готовится обратиться к населению республики.
В регионе
8 марта 2023 г. 00:09
Президент Грузии поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", - сказала Зурабишвили в видеообращении.

В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против законопроекта об иноагентах. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу. В документе отмечается, что агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц.

2023-03-07 23:45

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи в рамках рабочего визита в США из-за митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и готовится обратиться к населению республики.

Как передает Report, об этом сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению", - говорится в сообщении.

Зурабишвили находится в Нью-Йорке с рабочим визитом с 5 марта. Она принимает участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин ООН. Грузинский лидер уже выступила перед участниками сессии. У нее также были запланированы двусторонние переговоры с коллегами из разных стран.

В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против законопроекта об иноагентах. Ситуация на акции протеста обострилась после того, как парламент в первом чтении поддержал инициативу.

В документе отмечается, что агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц.

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