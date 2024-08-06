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Папуашвили: Президент Грузии может помиловать Саакашвили

Папуашвили: Президент Грузии может помиловать Саакашвили Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили, так как она находится с ним и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе.
В регионе
6 августа 2024 г. 15:08
Папуашвили: Президент Грузии может помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили, так как она находится с ним и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно ее импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у нее будут такие планы", - сказал Папуашвили.

Спикер грузинского парламента напомнил журналистам, что когда в октябре 2023 года в законодательном органе проходило голосование по импичменту Зурабишвили из-за нарушения ею грузинской конституции, "Национальное движение" проголосовало против импичмента, что позволило ей сохранить свой пост.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri: Prezident Saakaşvilini əfv etməyi planlaşdırır

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