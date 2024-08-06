Папуашвили: Президент Грузии может помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили, так как она находится с ним и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы государства Михаила Саакашвили, так как она находится с ним и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно ее импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у нее будут такие планы", - сказал Папуашвили.

Спикер грузинского парламента напомнил журналистам, что когда в октябре 2023 года в законодательном органе проходило голосование по импичменту Зурабишвили из-за нарушения ею грузинской конституции, "Национальное движение" проголосовало против импичмента, что позволило ей сохранить свой пост.