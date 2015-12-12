Президент Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В рамках визита в Туркменистан президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Грузия Online.

На встрече президенты двух стран рассмотрели актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества - темы, связанные с ускорением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-карс, повышение пропускной способности транспортного коридора Восток-Запад, новые возможности транспортировки каспийских энергоресурсов.

Президент Грузии поделился с коллегой своими соображениями по поводу расширения сотрудничества между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

По информации администрации президента Грузии, стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности.

Президент Турции еще раз подчеркнул поддержку территориальной и целостности Грузии и осудил оформление Россией т.н. договоров с режимами Абхазии и Цхинвальского региона.

Грузия еще раз получила поддержку в том, что Турция, как партнер Грузии и член НАТО, будет поддерживать вступление Грузии в альянс.

Сегодня же запланированы встречи президента Грузии с лидерами других государств - Афганистана, Китая и Ирана.