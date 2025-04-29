Президент Грузии и премьер Армении обсудили ситуацию в регионе

Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер Армении Никол Пашинян в Ереване обсудили ситуацию в регионе, отметив важность мира и стабильности на Южном Кавказе.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер Армении Никол Пашинян в Ереване обсудили ситуацию в регионе, отметив важность мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает грузинское бюро Report, Кавелашвили отметил, что Грузия приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, это является историческим шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе.

Кавелашвили отметил, что Грузия готова содействовать региональному диалогу и сотрудничеству на Южном Кавказе.

Стороны обсудили различные направления стратегического партнерства между странами, включая торгово-экономические, транспортные и культурные вопросы.