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Президент Грузии и премьер Армении обсудили ситуацию в регионе

Президент Грузии и премьер Армении обсудили ситуацию в регионе Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер Армении Никол Пашинян в Ереване обсудили ситуацию в регионе, отметив важность мира и стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
29 апреля 2025 г. 13:38
Президент Грузии и премьер Армении обсудили ситуацию в регионе

Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер Армении Никол Пашинян в Ереване обсудили ситуацию в регионе, отметив важность мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает грузинское бюро Report, Кавелашвили отметил, что Грузия приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, это является историческим шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе.

Кавелашвили отметил, что Грузия готова содействовать региональному диалогу и сотрудничеству на Южном Кавказе.

Стороны обсудили различные направления стратегического партнерства между странами, включая торгово-экономические, транспортные и культурные вопросы.

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Версия на английском языке President of Georgia meets with Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Nikol Paşinyanla görüşüb

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