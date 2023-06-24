Президент Грузии: Граница с РФ должна быть под контролем из-за известных событий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к строгому контролю на грузинской границе из-за вероятной волны мигрантов из России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к строгому контролю на грузинской границе из-за вероятной волны мигрантов из России.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Мы внимательно следим за событиями, развивающимися в России. С учетом возможной новой волны миграции наша граница должна строго контролироваться", – написала Зурабишвили в соцсетях.

Центр общественных связей ФСБ РФ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).