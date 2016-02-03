Президент Грузии: "Газпром" - это не только энергетика

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает сотрудничество с Россией по экономическим, и в особенности по энергетическим вопросам частью "мягкой силы".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом Георгий Маргвелашвили заявил сегодня в своем выступлении с ежегодным докладом в парламенте Грузии.

Президент в своем докладе коснулся переговоров с российским "Газпромом" и призвал власти вести их прозрачно.

"Необходимо учесть, что сотрудничество с Россией по экономическим и в особенности по энергетическим вопросам является частью "мягкой силы". Мне приходится повторить - "Газпром" это не только энергетика. Нельзя забывать, что Россия использует экономические рычаги в политических целях. Поэтому переговоры с "Газпромом" по мандату высшего политического руководства страны должны вестись прозрачно. Я по-прежнему буду включен во все процессы, которые связаны с нашей стратегической целью: возвращением Грузии в ее историческую семью - в большое свободное объединение европейских государств", - заявил Маргвелашвили.