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    Президент Грузии: Благодарю все СМИ, доносившие правдивую информацию обществу об антитеррористических операциях

    © Report

    Тбилиси. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Я благодарю все средства массовой информации за донесение обществу, международному сообществу подробной, правдивой и непредвзятой информации об антитеррористических операциях в Грузии".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом 24 ноября, комментируя антитеррористические операции, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

    Глава грузинского государства сказал, что террор представляет угрозу для всех стран: "Мы решительно осуждаем террор. Я считаю, что мы должны вести совместную борьбу с терроризмом".

    Г. Маргвелашвили еще раз выразил соболезнования семье погибшего во время антитеррористической операции спецназовца, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Он еще раз выразил признательность представителям СМИ за подробное, правдивое и беспристрастное освещение антитеррористических операций.

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