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Президент ФРГ впервые с начала боевых действий прибыл с визитом в Украину

Президент ФРГ впервые с начала боевых действий прибыл с визитом в Украину Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Украину.
В регионе
25 октября 2022 г. 09:08
Президент ФРГ впервые с начала боевых действий прибыл с визитом в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Это первая поездка главы германского государства в Украину с начала боевых действий. В Киеве Штайнмайер среди прочего планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем, как пишет агентство, Штайнмайер хочет своими глазами увидеть имеющиеся на территории Украины разрушения.

Ранее в этом году две запланированных поездки президента ФРГ в Киев не состоялись по разным причинам. На прошлой неделе он отменил намеченный на 20 октября визит в столицу Украины по соображениям безопасности. В середине апреля газета Bild сообщала, что Зеленский отказался принять Штайнмайера, который хотел посетить Киев.

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Версия на английском языке German president arrives in Ukraine for first time since outbreak of hostilities
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