Президент ФРГ впервые с начала боевых действий прибыл с визитом в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Это первая поездка главы германского государства в Украину с начала боевых действий. В Киеве Штайнмайер среди прочего планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем, как пишет агентство, Штайнмайер хочет своими глазами увидеть имеющиеся на территории Украины разрушения.

Ранее в этом году две запланированных поездки президента ФРГ в Киев не состоялись по разным причинам. На прошлой неделе он отменил намеченный на 20 октября визит в столицу Украины по соображениям безопасности. В середине апреля газета Bild сообщала, что Зеленский отказался принять Штайнмайера, который хотел посетить Киев.