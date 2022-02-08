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Президент Франции прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Франции прибыл в Киев на переговоры с Зеленским Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл во вторник в Киев из Москвы, где в понедельник провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждал в том числе ситуацию вокруг Украины.
В регионе
8 февраля 2022 г. 13:31
Президент Франции прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл во вторник в Киев из Москвы, где в понедельник провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждал в том числе ситуацию вокруг Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Встреча между Макроном и президентом Украины Владимиром Зелетским начнется в 13:40 в Мариинском дворце. В связи с COVID-ограничениями в мероприятии могут принять участие до 45 представителей средств массовой информации.

Это первый официальный визит лидера Франции на Украину с 1998 года, когда ее посетил Жак Ширак. .

Ранее французский лидер неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта в Донбассе. По словам Макрона, приоритетом для него является поиск политического выхода из кризиса.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidentinin Ukraynaya səfəri başlayıb
Версия на английском языке French president arrives in Kyiv for talks with Zelensky

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