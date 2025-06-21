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Президент Франции хочет от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы Тегерана

Президент Франции хочет от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы Тегерана Президент Франции потребовал от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы
В регионе
21 июня 2025 г. 15:50
Президент Франции хочет от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы Тегерана

Иран не должен никогда обладать ядерным оружием, и на правительстве страны лежит обязанность предоставить все гарантии мирного характера своих намерений.

Как сообщает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мне позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Выразил ему свою глубокую обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана. И здесь я предельно ясен: Иран не должен никогда обладать ядерным оружием, и на нем лежит обязанность предоставить все гарантии мирного характера своих намерений. Убежден, что существует путь для выхода из войны и предотвращения еще более серьезных угроз. Для этого мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

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Версия на английском языке French president wants Iran to guarantee peaceful nature of Tehran's nuclear program
Версия на азербайджанском языке Makron İrandan nüvə proqramının sülh xarakterinə dair zəmanətlər tələb edib

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