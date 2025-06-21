Президент Франции хочет от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы Тегерана

Президент Франции потребовал от Ирана гарантий мирного характера ядерной программы

Иран не должен никогда обладать ядерным оружием, и на правительстве страны лежит обязанность предоставить все гарантии мирного характера своих намерений.

Как сообщает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мне позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Выразил ему свою глубокую обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана. И здесь я предельно ясен: Иран не должен никогда обладать ядерным оружием, и на нем лежит обязанность предоставить все гарантии мирного характера своих намерений. Убежден, что существует путь для выхода из войны и предотвращения еще более серьезных угроз. Для этого мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.