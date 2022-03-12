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Президент: Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины

Президент: Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины в ЕС.
В регионе
12 марта 2022 г. 20:44
Президент: Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины

Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины в ЕС.

Как передает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе, и не надо нам ничего обещать. Нас надо конкретно поддержать", - отметил он.

По словам Зеленского, не нужны разговоры о каких-то причинах, о датах. "Не надо это. Никому это не интересно. У нас война сегодня, и ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, мы хотим их слышать сегодня. Если НАТО говорит - нет, то мы слышим это. Если ЕС говорит да, то надо конкретно так и сказать каждому, и не балансировать между капельками дипломатии. Потому что будешь полностью под дождем", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Aİ-də olmağa layiqik və heç nə vəd etməyimizə ehtiyac yoxdur”

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