Президент: Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины

Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины в ЕС.

Евросоюз должен четко заявить о членстве Украины в ЕС.

Как передает Report, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе, и не надо нам ничего обещать. Нас надо конкретно поддержать", - отметил он.

По словам Зеленского, не нужны разговоры о каких-то причинах, о датах. "Не надо это. Никому это не интересно. У нас война сегодня, и ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, мы хотим их слышать сегодня. Если НАТО говорит - нет, то мы слышим это. Если ЕС говорит да, то надо конкретно так и сказать каждому, и не балансировать между капельками дипломатии. Потому что будешь полностью под дождем", - подчеркнул Зеленский.