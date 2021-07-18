Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Грузию

Президент Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель после Азербайджана посетил Грузию.

Президент Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель прибыл Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, самолет иностранного гостя приземлился в Батумском международном аэропорту.

В аэропорту Мишеля встречали посол ЕС в Грузии Карл Харцель, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и премьер-министр Аджарии Торнике Риджвадзе.

Глава Европейского Совета примет участие в Батумской международной конференции, в рамках которой состоится встреча лидеров стран "Восточного партнерства", имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС.