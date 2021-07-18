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Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Грузию

Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Грузию Президент Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель после Азербайджана посетил Грузию.
В регионе
18 июля 2021 г. 19:36
Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Грузию
Шарль Мишель

Президент Европейского совета (ЕС) Шарль Мишель прибыл Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, самолет иностранного гостя приземлился в Батумском международном аэропорту.

В аэропорту Мишеля встречали посол ЕС в Грузии Карл Харцель, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и премьер-министр Аджарии Торнике Риджвадзе.

Глава Европейского Совета примет участие в Батумской международной конференции, в рамках которой состоится встреча лидеров стран "Восточного партнерства", имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Gürcüstana səfər edib

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