Президент Эстонии впервые за 8 лет посетит Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это будет первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года.

Как сообщил советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг, одна из целей визита состоит в том, чтобы отметить заслуги тех, кто "ежедневно находится в первом ряду внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права наших граждан".

По словам Л.Куузинга, Таллин проинформировал МИД РФ о предстоящем визите главы государства, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.

Напомним, что последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году: Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.