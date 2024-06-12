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Президент Эрдоган прибыл в Испанию

Президент Эрдоган прибыл в Испанию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Мадрид для участия в 8-ом межправительственном саммите Турция-Испания.
В регионе
12 июня 2024 г. 23:28
Президент Эрдоган прибыл в Испанию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Мадрид для участия в 8-ом межправительственном саммите Турция-Испания.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно сообщению, главу государства встретили замглавы МИД Испании Фернандо Сампедро Маркос, посол Испании в Анкаре Кристина Латорре Санчо, посол Турции в Мадриде Нюкет Кючюкель Эзберджи и другие официальные лица.

По информации, турецкого лидера в поездке сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гекташ, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и другие турецкие чиновники.

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