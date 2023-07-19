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Президент Эрдоган прибыл в Абу-Даби с официальным визитом

Президент Эрдоган прибыл в Абу-Даби с официальным визитом Президент Эрдоган прибыл в Абу-Даби с официальным визитом.
В регионе
19 июля 2023 г. 19:55
Президент Эрдоган прибыл в Абу-Даби с официальным визитом

Президент Эрдоган прибыл в Абу-Даби с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Шейх Мухаммед бин Заид аль-Наханян приветствовал Эрдогана по прибытию в резиденцию аль-Ватан, где был выстроен почетный караул.

После приветствия прозвучали национальные гимны двух стран.

Главу государства во время турне по странам Персидского Залива сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр торговли Омер Болат, глава управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

После церемонии состоялись переговоры президентов ОАЭ и Турции.

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Версия на английском языке Turkish and UAE Presidents hold one-on-one meeting 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısı ilə görüşüb

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