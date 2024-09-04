Президент Египта сегодня прибудет в Турцию с официальным визитом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня посетит Турцию с официальным визитом по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня посетит Турцию с официальным визитом по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает агентство Anadolu, в Анкаре состоится первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Ожидается, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Египта будет подписано около 20 соглашений в области обороны, энергетики, туризма, здравоохранения, образования и культуры.

В рамках визита президента Египта будут подписаны соглашения в различных областях. Благодаря этим соглашениям объем торговли между двумя странами планируется довести до 15 млрд долларов.

Планируется развивать сотрудничество в сфере энергетики, что открывает различные возможности для двух стран, особенно в сфере сжиженного природного газа (СПГ), атомной и возобновляемой энергетики.

Лидеры двух стран обсудят ситуацию в секторе Газа, а также состояние торговых отношений двух стран и шаги, которые необходимо предпринять в этом отношении.