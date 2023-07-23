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Президент Беларуси: Западную Украину хотят оторвать и присоединить к Польше

Президент Беларуси: Западную Украину хотят оторвать и присоединить к Польше За разговорами о вступлении Украины в Североатлантический альянс "по частям" стоят планы оторвать страну от ее западных территорий.
В регионе
23 июля 2023 г. 18:33
Президент Беларуси: Западную Украину хотят оторвать и присоединить к Польше

За разговорами о вступлении Украины в Североатлантический альянс "по частям" стоят планы оторвать страну от ее западных территорий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Они под видом принятия в НАТО хотят оторвать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск Российской Федерации", - сказал он.

По мнению Лукашенко, американцы это поддерживают.

Президент Беларуси указал, что для Минска и Москвы отрыв западной Украины является неприемлемым. Лукашенко отметил, что, если населению западной Украины нужна будет поддержка, то "мы, конечно, будем ее поддерживать".

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Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti: “Qərbi Ukraynanı qoparıb Polşaya birləşdirmək istəyirlər”

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