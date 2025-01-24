Президент Беларуси помиловал 15 осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, он подписал соответствующий указ.



Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.



Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.



За последний год президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте).