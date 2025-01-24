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Президент Беларуси помиловал 15 осужденных

Президент Беларуси помиловал 15 осужденных Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.
В регионе
24 января 2025 г. 12:08
Президент Беларуси помиловал 15 осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 15 осужденных.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, он подписал соответствующий указ.

Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.

Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.

За последний год президент Беларуси помиловал 293 человека (в их числе - 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте).

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Версия на английском языке President of Belarus pardons 15 convicts
Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti 15 məhkumu əfv edib

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