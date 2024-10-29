Президент Беларуси планирует посетить Турцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить официальный визит в Турцию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить официальный визит в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом говорится в поздравительном письме Лукашенко, адресованному президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом", - сказано в письме. Дата визита не уточняется.

Лукашенко отметил, что Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в разных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы.

"Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане имеют возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера - гостеприимство и искренность", - отметил он.