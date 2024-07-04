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Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан

Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца текущего года посетить Пакистан.
В регионе
4 июля 2024 г. 16:02
Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца текущего года посетить Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту", - отметил Лукашенко.

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Версия на английском языке President of Belarus may visit Pakistan before year-end

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