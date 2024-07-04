Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца текущего года посетить Пакистан.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту", - отметил Лукашенко.