Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца текущего года посетить Пакистан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца текущего года посетить Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту", - отметил Лукашенко.