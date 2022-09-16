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Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается

Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается 19:59
В регионе
16 сентября 2022 г. 20:13
Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается

"Около двух суток режим прекращения огня соблюдается".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде.

Глава государства выразил благодарность российскому лидеру за оперативное реагирование на обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Боестолкновения продолжались менее 8 часов. Хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. Пограничные конфликты случаются, к сожалению. Они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Ceasefire observed for 2 days now
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Artıq iki gündür ki, atəşkəs rejiminə əməl olunur"

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