Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается

19:59

"Около двух суток режим прекращения огня соблюдается".

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде.

Глава государства выразил благодарность российскому лидеру за оперативное реагирование на обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Боестолкновения продолжались менее 8 часов. Хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. Пограничные конфликты случаются, к сожалению. Они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон", - отметил Ильхам Алиев.