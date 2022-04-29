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Президент Азербайджана: К сожалению, в Армении все еще занимаются фальсификацией истории

Президент Азербайджана: К сожалению, в Армении все еще занимаются фальсификацией истории К сожалению, в Армении все еще на каждом шагу занимаются фальсификацией истории.
В регионе
29 апреля 2022 г. 13:17
Президент Азербайджана: К сожалению, в Армении все еще занимаются фальсификацией истории

К сожалению, в Армении все еще на каждом шагу занимаются фальсификацией истории.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на проходящей в Университете ADA международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", отвечая на вопрос представителя Женевского университета Венцеслава Сабева.

Приведя конкретные примеры, касающиеся фальсификаций армянской стороны, глава государства подчеркнул: "Должен отметить, что подобная политика фальсификации истории продолжалась 5-6 лет, даже после этого они дополняли ее новыми параметрами. То есть, даже официально поменяли названия азербайджанских городов на фальшивые армянские названия. К примеру, стали называть город Шуша "Шуши". Названия "Шуши" в истории никогда не было, я даже не знаю, что это означает".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Təəssüf ki, Ermənistanda tarix hələ də saxtalaşdırılır"
Версия на английском языке President of Azerbaijan: Unfortunately, Armenia still falsifying history

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