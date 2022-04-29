Президент Азербайджана: К сожалению, в Армении все еще занимаются фальсификацией истории

К сожалению, в Армении все еще на каждом шагу занимаются фальсификацией истории.

К сожалению, в Армении все еще на каждом шагу занимаются фальсификацией истории.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на проходящей в Университете ADA международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", отвечая на вопрос представителя Женевского университета Венцеслава Сабева.

Приведя конкретные примеры, касающиеся фальсификаций армянской стороны, глава государства подчеркнул: "Должен отметить, что подобная политика фальсификации истории продолжалась 5-6 лет, даже после этого они дополняли ее новыми параметрами. То есть, даже официально поменяли названия азербайджанских городов на фальшивые армянские названия. К примеру, стали называть город Шуша "Шуши". Названия "Шуши" в истории никогда не было, я даже не знаю, что это означает".