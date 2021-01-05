Президент Армении заразился коронавирусом

Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме

Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в администрации президента.

"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.