Президент Армении против сохранения структур бывшего карабахского режима в Ереване

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил против сохранения структур сепаратистского режима в Карабахе.

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил против сохранения структур сепаратистского режима в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Госинституты в Карабахе будут действовать для чего? Есть Республика Армения и ее институты действуют", - сказал он журналистам.

По его словам, права карабахских армян Армения защищает.

На вопрос о том, как Армения способствует их возвращению, президент сказал, что эти темы обсуждаются.

Хачатурян также заявил, что Армения еще в 1991 году признала Карабах частью Азербайджана.