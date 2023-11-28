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Президент Армении против сохранения структур бывшего карабахского режима в Ереване

Президент Армении против сохранения структур бывшего карабахского режима в Ереване Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил против сохранения структур сепаратистского режима в Карабахе.
В регионе
28 ноября 2023 г. 12:35

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил против сохранения структур сепаратистского режима в Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Госинституты в Карабахе будут действовать для чего? Есть Республика Армения и ее институты действуют", - сказал он журналистам.

По его словам, права карабахских армян Армения защищает.

На вопрос о том, как Армения способствует их возвращению, президент сказал, что эти темы обсуждаются.

Хачатурян также заявил, что Армения еще в 1991 году признала Карабах частью Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti Qarabağdakı keçmiş qondarma qurumun strukturlarının saxlanılmasına qarşı çıxıb

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