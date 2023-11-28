Президент Армении против сохранения структур бывшего карабахского режима в Ереване

Президент Армении Ваагн Хачатурян выступил против сохранения структур сепаратистского режима в Карабахе.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
"Госинституты в Карабахе будут действовать для чего? Есть Республика Армения и ее институты действуют", - сказал он журналистам.
По его словам, права карабахских армян Армения защищает.
На вопрос о том, как Армения способствует их возвращению, президент сказал, что эти темы обсуждаются.
Хачатурян также заявил, что Армения еще в 1991 году признала Карабах частью Азербайджана.