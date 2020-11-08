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Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна.
В регионе
8 ноября 2020 г. 16:45
Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян уволил в воскресенье временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

"Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте. Уточняется, что решение принято по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он был замглавой ведомства, возглавлял следственный департаменты СНБ.

Отметим, что другим указом А.Саркисян назначил Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности страны. Документ опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, в соответствии со статьей конституции, а также законом об органах Службы национальной безопасности назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении", - говорится в тексте указа.

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