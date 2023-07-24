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Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"

Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой" Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации с Турцией.
В регионе
24 июля 2023 г. 11:47
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой

Армения хочет иметь сбалансированные, хорошие отношения с соседними странами, именно поэтому правительство избрало путь нормализации с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил находящийся с визитом в Италии президент Армении Ваагн Хачатурян итальянскому изданию "La Repubblica".

"Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Нужно смотреть в будущее, понять, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к региональному равновесию и к миру, а не к войне", - сказал Хачатурян.

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Версия на английском языке Armenian president: 'I am glad that we have resumed dialogue with Ankara'
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti: "Ankara ilə danışıqları bərpa etməyimizə şadam”

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