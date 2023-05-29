Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем

Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал важным месседжи премьер-министра Никола Пашиняна о важности официального признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал важным месседжи премьер-министра Никола Пашиняна о важности официального признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что правительство полностью поддерживает политику установления мира в регионе.

Премьер в свою очередь назвал важными встречи с президентом, считая, что народ должен видеть институциональную связь между разными ветвями власти и эффективную работу госаппарата.