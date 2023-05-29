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Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем

Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал важным месседжи премьер-министра Никола Пашиняна о важности официального признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.
В регионе
29 мая 2023 г. 23:19
Президент Армении: Признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана является важным месседжем

Президент Армении Ваагн Хачатурян назвал важным месседжи премьер-министра Никола Пашиняна о важности официального признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что правительство полностью поддерживает политику установления мира в регионе.

Премьер в свою очередь назвал важными встречи с президентом, считая, что народ должен видеть институциональную связь между разными ветвями власти и эффективную работу госаппарата.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti: “Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması mühüm mesajdır”

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