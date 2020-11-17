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Президент Армении признал тяжелую экономическую ситуацию в стране

Президент Армении признал тяжелую экономическую ситуацию в стране Президент Армении Армен Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в стране
В регионе
17 ноября 2020 г. 02:12
Президент Армении признал тяжелую экономическую ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

"Раненая экономика перегружена огромными социальными проблемами. В результате большого потока беженцев в Армению произошла гуманитарная катастрофа. Параллельно тяжелая ситуация с пандемией коронавируса", - говорится в послании армянского президента.

Президент Армении также заявил, что можно проиграть в сражении, но непозволительно проиграть как нация.

Саркисян также призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Перед вами сегодня большая ответственность обеспечить в стране порядок, быть сильными, решительными. Ни одно отклонение от закона и законности, ни одно нарушение неприемлемо и непростительно. Призываю вас сохранять и соблюдать закон и законность", - сказал он.

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