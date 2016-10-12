Президент Армении принял отставку замглавы своей администрации, раскритиковавшего политику страны

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Виктора Даллакяна с поста заместителя руководителя аппарата главы государства. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Армении.

Днем ранее на пресс-конференции В.Даллакян объявил, что уходит с поста замглавы аппарата президента Армении и возвращается в активную политику, а также намерен участвовать в парламентских выборах 2017 года.

Он подчеркнул, что не согласен с проводимой властями внутренней, внешней и экономической политикой.