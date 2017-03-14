Президент Армении прибыл в Россию

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита Саргсян проведет встречу с Путиным и обсудит процесс урегулирования карабахского конфликта.

Президент Армении также посетит МГИМО, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами, выступит с речью.