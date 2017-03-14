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    Президент Армении прибыл в Россию

    Серж Саргсян намерен обсудить карабахское урегулирование с Владимиром Путиным

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Россию.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита Саргсян проведет встречу с Путиным и обсудит процесс урегулирования карабахского конфликта.

    Президент Армении также посетит МГИМО, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами, выступит с речью.

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