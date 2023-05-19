Президент Армении посетит с рабочим визитом Катар

Президент Армении Ваагн Хачатурян отправится с рабочим визитом в Катар.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Отмечается, что 23-25 мая Хачатурян примет участие в третьем экономическом форуме в Катаре. Отмечается, что в этом году форум проходит под девизом "Новая история общемирового роста".
Форум посвящен злободневным проблемам, стоящим перед мировой экономикой, а также разработке новой дорожной карты глобального роста в сложных экономических условиях.