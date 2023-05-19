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Президент Армении посетит с рабочим визитом Катар

Президент Армении посетит с рабочим визитом Катар Президент Армении Ваагн Хачатурян отправится с рабочим визитом в Катар.
В регионе
19 мая 2023 г. 16:15
Президент Армении посетит с рабочим визитом Катар

Президент Армении Ваагн Хачатурян отправится с рабочим визитом в Катар.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Отмечается, что 23-25 мая Хачатурян примет участие в третьем экономическом форуме в Катаре. Отмечается, что в этом году форум проходит под девизом "Новая история общемирового роста".

Форум посвящен злободневным проблемам, стоящим перед мировой экономикой, а также разработке новой дорожной карты глобального роста в сложных экономических условиях.

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Версия на английском языке Armenian president to pay working visit to Qatar

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