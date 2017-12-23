Президент Армении посетит Грузию с рабочим визитом

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе армянского главы государства.

В рамках визита Саргсян проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II. В ходе встреч будут обсуждены ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя странами в ряде сфер.