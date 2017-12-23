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    Президент Армении посетит Грузию с рабочим визитом

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе армянского  главы государства.

    В рамках визита Саргсян проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II. В ходе встреч будут обсуждены ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя странами в ряде сфер.

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