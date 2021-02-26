Президент Армении посетил Генштаб

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генштаб ВС страны

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генштаб ВС страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы президента Армении, в эти минуты Саркисян встречается с начальником Генштаба Оником Гаспаряном.

Ранее в пятницу Армен Сарксиян провел встречи со спикером парламента Араратом Мирзояном, главами парламентских фракций, главой оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгеном Манукяном и его соратниками Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном.

Ранее Генштаб потребовал отставки премьер Никола Пашиняна после того, как тот уволил первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Премьер в ответ обвинил военных в попытке переворота и созвал сторонников на площадь Республики. Позже в ходе митинга он заявил, что подписал ходатайство об увольнении Гаспаряна, призвав президента подписать его. Прошение до сих пор еще не подписано.



