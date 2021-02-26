Президент Армении посетил Генштаб

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генштаб ВС страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По информации пресс-службы президента Армении, в эти минуты Саркисян встречается с начальником Генштаба Оником Гаспаряном.
Ранее в пятницу Армен Сарксиян провел встречи со спикером парламента Араратом Мирзояном, главами парламентских фракций, главой оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгеном Манукяном и его соратниками Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном.
Ранее Генштаб потребовал отставки премьер Никола Пашиняна после того, как тот уволил первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Премьер в ответ обвинил военных в попытке переворота и созвал сторонников на площадь Республики. Позже в ходе митинга он заявил, что подписал ходатайство об увольнении Гаспаряна, призвав президента подписать его. Прошение до сих пор еще не подписано.