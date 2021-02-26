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Президент Армении посетил Генштаб

Президент Армении посетил Генштаб Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генштаб ВС страны
В регионе
26 февраля 2021 г. 18:31

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генштаб ВС страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы президента Армении, в эти минуты Саркисян встречается с начальником Генштаба Оником Гаспаряном.

Ранее в пятницу Армен Сарксиян провел встречи со спикером парламента Араратом Мирзояном, главами парламентских фракций, главой оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгеном Манукяном и его соратниками Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном.

Ранее Генштаб потребовал отставки премьер Никола Пашиняна после того, как тот уволил первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Премьер в ответ обвинил военных в попытке переворота и созвал сторонников на площадь Республики. Позже в ходе митинга он заявил, что подписал ходатайство об увольнении Гаспаряна, призвав президента подписать его. Прошение до сих пор еще не подписано.

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