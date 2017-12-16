Президент Армении подписал закон о российском оборонном кредите на 100 млн долларов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян подписал принятый 6 декабря парламентом страны закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на сумму 100 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт президента Армении.

"Президент Саргсян подписал сегодня принятый Национальным собранием закон о ратификации армяно-российского соглашения о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита", - говорится в сообщении.

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.