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Президент Армении отправился в Великобританию на коронацию Карла III

Президент Армении отправился в Великобританию на коронацию Карла III Президент Армении Ваагн Хачатурян отправился в Великобританию с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии коронации Карла III.
В регионе
5 мая 2023 г. 09:41
Президент Армении отправился в Великобританию на коронацию Карла III

Президент Армении Ваагн Хачатурян отправился в Великобританию с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии коронации Карла III.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Отмечается, что Хачатурян примет участие и в приеме от имени британского монарха. Намечается встреча президента с представителями армянской общины Великобритании.

Пресс-служба сообщает также, что президент в рамках визита выступил с лекцией в Кембриджском университете, которая была посвящена Армении и региону Южного Кавказа.

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Версия на английском языке Armenian president to attend King Charles III’s coronation

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