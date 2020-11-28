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Президент Армении отправился в Москву

Президент Армении отправился в Москву Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами
В регионе
28 ноября 2020 г. 12:06
Президент Армении отправился в Москву

Президент Армении Армен Саркисян отправился в субботу в Москву с частным визитом.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Согласно информации, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами. В ходе встреч будут обсуждены процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившаяся в Армении обстановка.

Отметим, что в Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.

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