Президент Армении отправился в Москву

Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами

Президент Армении Армен Саркисян отправился в субботу в Москву с частным визитом.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Согласно информации, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами. В ходе встреч будут обсуждены процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившаяся в Армении обстановка.

Отметим, что в Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.