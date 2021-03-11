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Президент Армении отказался назначить нового начальника Генштаба

Президент Армении отказался назначить нового начальника Генштаба Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна
В регионе
11 марта 2021 г. 13:43
Президент Армении отказался назначить нового начальника Генштаба
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Президент Армении Армен Саркисян отказался назначать Артака Давтяна новым начальником генштаба ВС, чья кандидатура была предложена премьером Николом Пашиняном. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе А. Саркисяна.

Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта. Гаспарян заявил, что оспорит свое увольнение в Административном суде.

"Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС", - говорится на сайте президента.

Ранее, глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.

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