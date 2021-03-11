Президент Армении отказался назначить нового начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался назначать Артака Давтяна новым начальником генштаба ВС, чья кандидатура была предложена премьером Николом Пашиняном. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе А. Саркисяна.
Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта. Гаспарян заявил, что оспорит свое увольнение в Административном суде.
"Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба ВС", - говорится на сайте президента.
Ранее, глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде.