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Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Ирана

Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Ирана Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
В регионе
18 января 2024 г. 10:18
Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с главой МИД Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство Ирана в Ереване.

"На встрече с президентом Армении министр иностранных дел нашей страны подчеркнул важность сохранения исторических путей сообщения и недопустимость геополитических изменений в условиях стремительно развивающихся в регионе событий", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Iranian FM, Armenian President mull situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı Ermənistan prezidenti ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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