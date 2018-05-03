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    Президент Армении обсудил с замглавы британского МИД ситуацию в республике

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян провел в четверг телефонный разговор с госминистром, замглавы британского внешнеполитического ведомства Аланом Данканом, в ходе которого обсудил внутриполитическую ситуацию в республике. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

    "Стороны обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию. Они подчеркнули, что кризис должен решаться путем конструктивного диалога в рамках конституции страны", - заявили в президентском офисе.

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