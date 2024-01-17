Президент Армении обсудил с главой МАГАТЭ вопросы развития атомной энергетики

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вопросы развития атомной энергетики. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси вопросы развития атомной энергетики. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно развития в Армении атомной сферы в качестве "зеленой" энергетики", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее армянские СМИ сообщали о том, что в течение 8-10 лет планируется построить новую АЭС. С этой целью рассматриваются различные варианты и изучается опыт зарубежных партнеров из России, США и Южной Кореи.

В Армении действует Мецаморская АЭС. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1 375 МВт, электрическая мощность - 440 МВт. Срок эксплуатации АЭС в прошлом году был продлен до 2026 года.