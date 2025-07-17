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Президент Армении обсудил с главой КРОУ вопрос управления электросетями

Президент Армении обсудил с главой КРОУ вопрос управления электросетями Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с председателем Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месропом Месропяном управление электросетями.
В регионе
17 июля 2025 г. 11:38
Президент Армении обсудил с главой КРОУ вопрос управления электросетями

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с председателем Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месропом Месропяном управление электросетями.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"В ходе встречи были обсуждены ряд актуальных проблем в сфере общественных услуг и возможные направления их урегулирования. В частности, было затронуто управление армянскими электрическими сетями — в контексте эффективного и надежного администрирования стратегически важных инфраструктур", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Хачатурян подчеркнул необходимость стабильной и безопасной работы таких инфраструктур, отметив, что уточнение механизмов временного управления в условиях чрезвычайных ситуаций на законодательном уровне является важным вопросом текущей повестки.

Отметим, что в ходе вчерашней пресс-конференции премьер Никол Пашинян заявил о том, что государство временно возьмет на себя управление "Электросетями Армении", принадлежащими арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну. Потом власти найдут наиболее эффективного оператора.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Prezidenti İXTK sədri ilə elektrik şəbəkələrinin idarəsi məsələsini müzakirə edib

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