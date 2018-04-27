Президент Армении обсудил с генсеком ООН нагорно-карабахское урегулирование

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян обсудил по телефону сложившуюся в стране ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Саркисян рассказал о происходящих в стране политических процессах и поблагодарил генсека ООН за его позицию по мирному решению существующих проблем путем диалога, в рамках Конституции, верховенства закона и при уважении прав человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

По данным пресс-службы, обсуждены также региональные проблемы, вопрос нагорно-карабахского урегулирования.