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Президент Армении не смог встретиться с премьер-министром Грузии

Президент Армении не смог встретиться с премьер-министром Грузии Глава правительства Грузии заразился коронавирусом
В регионе
16 апреля 2021 г. 15:59
Президент Армении не смог встретиться с премьер-министром Грузии
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Армению.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян.

Он сказал, что в рамках официального визита в Грузию не смог встретиться с И.Гарибашвили, но разговаривал с ним по телефону.

"Я хотел посетить Самцхе-Джавахети, но это было невозможно из-за пандемии", - сказал Саркисян, добавив, что в ближайшее время он снова собирается посетить Грузию.

Отметим, что глава правительства Грузии заразился коронавирусом.

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