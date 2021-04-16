Президент Армении не смог встретиться с премьер-министром Грузии

Глава правительства Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ближайшее время посетит Армению.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян.

Он сказал, что в рамках официального визита в Грузию не смог встретиться с И.Гарибашвили, но разговаривал с ним по телефону.

"Я хотел посетить Самцхе-Джавахети, но это было невозможно из-за пандемии", - сказал Саркисян, добавив, что в ближайшее время он снова собирается посетить Грузию.

Отметим, что глава правительства Грузии заразился коронавирусом.