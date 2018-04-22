Президент Армении назвал ситуацию в стране опасной

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал к сдержанности и поиску диалога.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление президента опубликовано на сайте главы государства.

"Процессы в нашей стране достигли опасной черты, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры были прерваны, хотя они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", — говорится в заявлении Саркисяна.



